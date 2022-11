Kriminalpolizei bittet um Hinweise : Räuber bedrohen 77-Jährigen in Mehlem mit Schusswaffe

Zwei Männer haben einen 77-Jährigen in seiner Wohnung in Mehlem mit einer Schusswaffe bedroht. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Mehlem Zwei maskierte Männer sind am Dienstagabend in die Wohnung eines 77-Jährigen eingedrungen. Dort bedrohten sie ihn mit einer Waffe und schlugen ihn mit Fäusten.

Gegen 20.45 Uhr klingelte es an der Wohnung des Seniors in der Schloßstraße. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, drängten ihn zwei maskierte Männer in die Wohnung. Sie forderten Bargeld und bedrohten den 77-Jährigen mit einer Schusswaffe. Zudem schlugen die Täter den Mann und verletzten ihn dabei. Dann ließen sie schließlich von ihrem Opfer ab und verließen, nach derzeitigem Stand der Polizei, ohne Beute die Wohnung. Der 77-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.