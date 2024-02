Großeinsatz in Fröbelstraße Feuer in Mehrfamilienhaus verursacht starke Rauchentwicklung über Bonn-Mehlem

Bonn-Mehlem · In der Fröbelstraße in Bonn-Mehlem ist am Samstagvormittag im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kommt zu starker Rauchentwicklung über Mehlem.

03.02.2024 , 10:47 Uhr

Foto: Axel Vogel





Von Thomas Faßbender