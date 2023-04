Nach Razzia in Bad Godesberger Shisha-Bars Bars mit zweifelhaftem Ruf

Viel Aufsehen hatte es Anfang März im Zusammenhang mit einer groß angelegten Razzia des Kölner Zolls in vier Shisha Bars in Bad Godesberg gegeben. Denn Art und Umfang der Gesetzesverstöße, auf die die rund 100 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und der Stadt Bonn bei den Kontrollen gestoßen waren, ließ selbst erfahrene Beamte und Kenner der Szene aufhorchen: In allen vier Bars gab es Beanstandungen.