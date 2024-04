Razzia gegen Schleuserbande Polizei durchsucht Wohnungen in Bonn und Swisttal

Die am Mittwoch in acht Bundesländern ausgeführte Razzia gegen Schleuser ist am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt worden - unter anderem mit Durchsuchungen in Bonn und Swisttal. Etwa 600 Beamte von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft seien im Einsatz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es gehe um denselben Einsatz wie am Mittwoch. „Das war an einem Tag nicht abzuhandeln“, sagte der Sprecher. „Das ist der gleiche Kontext. Wenn der gestrige Tag 48 Stunden gehabt hätte und nicht nur 24, hätten wir es gestern schon geschafft.“