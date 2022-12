Kunstwerk im Kurfürstenbad : Rekonstruktion des Magar-Mosaiks soll 275.000 Euro kosten

Bad Godesberg Die Rekonstruktion des Magar-Mosaiks im Kurfürstenbad darf aus Urheberrechtsgründen nur von einer ganz bestimmten Firma ausgeführt werden. Das Kunstmuseum Bonn bewertet das Werk des Bad Godesberger Künstlers als ein „zentrales Dokument“ für die deutsche Kunst- und Kulturgeschichte.

Kurz nach dem GA-Bericht, dass das Original-Mosaik von Paul Magar im Kurfürstenbad nicht gerettet werden kann, hat sich nun auch die Stadtverwaltung mit einer Vorlage zu den Planungen geäußert. Darin schlägt die Verwaltung der Bezirksvertretung Bad Godesberg die Rekonstruktion des Mosaiks „Heiterer Tag am Wasser“ vor. Dazu sollen Teile des Originals im Rahmen der Rückbaumaßnahmen selektiert werden, um eine Nachnutzung zu ermöglichen. Sobald der Neubau des Kurfürstenbads stehe, soll das Mosaik an „einer signifikanten Stelle“ eingebaut werden.

Ausschreibung musste aufgehoben werden

In den Rückbaukosten des Bades von geschätzt 4,5 Millionen Euro war der Ausbau und die Einlagerung des Mosaiks bereits berücksichtigt, so die Verwaltung. „Die Leistungen zum Ausbau des Mosaiks wurden im Zeitraum Juli/August 2022 beschränkt ausgeschrieben. Die Ausschreibung musste aufgehoben werden, da kein Angebot eingegangen war“, so die Verwaltung in der Vorlage. Damit bestätigt sie entsprechende GA-Informationen. Im Anschluss habe es weitere Prüfungen gegeben, die zum Ergebnis hatten, dass „das zunächst beabsichtigte Verfahren wenig erfolgversprechend ist“. „Abnahmeproben im Zuge der beschränkten Ausschreibung haben gezeigt, dass sich das Mosaik nicht zerstörungsfrei vom Untergrund lösen lässt. Durch die Feuchtigkeit in Verbindung mit dem Chlor haben sich die Glasmosaikplatten mit dem Untergrund extrem stark verbunden“, führt die Verwaltung weiter aus. Daher wurde nach Alternativen gesucht.