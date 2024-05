Keine Kartenzahlung Warum viele Restaurants in Bad Godesberg nur Bargeld annehmen

Die Kartenzahlung ist in Bonner Geschäften und Restaurants auch nach der Corona-Pandemie weiter auf dem Vormarsch. Das sagte kürzlich Jannis Vassiliou, der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen, im GA. Das kontaktlose Bezahlen, sei es mit der Karte oder dem Smartphone, mache den Bezahlvorgang für immer mehr Bonner Kunden einfacher und schneller, meinte Vassiliou. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Zahlen per Karte ein hohes Maß an Sicherheit biete.