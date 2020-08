Rasenflächen in Bonn : Besucher sorgen sich um verdorrte Wiesen in der Rheinaue

Bad Godesberg Einige Besucher sorgen sich um die verdorrten Rasenflächen der Bonner Rheinaue. Statt in grün zeigen sich die Wiesen in Braun- und Gelbtönen. Für das Amt für Stadtgrün besteht jedoch kein Grund zur Sorge.

Wer in den letzten Wochen die frisch duftende Natur im Rheinauenpark genießen wollte, musste seine Schritte zum See lenken oder sich am Vormittag unweit der gewässerten Beete auf eine der Ruhebänke setzen. „Alles andere ist gelb und staubig wie alte Bücher“, sagte ein Radler, der auf seinen regelmäßigen rund 30 Kilometer langen Touren gerne hier rastet. Wo es noch grün sei, könne er nach wie vor die seltenen Vögel beobachten und die bunt schimmernden Blumen genießen. Wie viele andere Besucher der Auen sorgte er sich nicht nur um das Wiesengrün, das so gar nicht mehr zu leben schien. Auch die seiner Meinung nach riesigen Wassermengen, die mittlerweile für die Bewässerung benötigt würden, stimmten ihn nachdenklich.

„Tröpfchenbewässerungsanlagen sind in der benötigten Größenordnung sehr teuer“, erklärte Schmitz. Deshalb sei eine Anschaffung solcher Anlagen zurzeit nicht vorgesehen. Allerdings seien die Trockenphasen in den letzten Jahren länger geworden. Deshalb müsse an einzelnen Stellen nun auf jeden Fall länger gewässert werden als in den vergangen Jahren. Um die Flächen für Mensch und Tier als Erholungsraum zu erhalten, werden als weitere Maßnahme Veranstalter verpflichtet, im Anschluss an ihre Aktivitäten den Ursprungszustand wiederherzustellen.