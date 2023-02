Verdacht des Austritts von Gefahrstoffen : Feuerwehr rückt zu Großeinsatz am Bonner Rheinauen Carré aus

Hochkreuz Die Feuerwehr ist wegen des Verdachts eines Austritts von Gefahrstoffen am Dienstag zu einem Großeinsatz ins Rheinauen Carré im Bonner Hochkreuz ausgerückt. Die Heinemannstraße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Ein vermeintlicher Austritt von Gefahrstoffen hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Rheinauen Carré in Bonn-Hochkreuz gesorgt. Die Feuerwehrleute seien etwa gegen 14.30 Uhr wegen des Verdachts auf einen Austritt von Schwefelwasserstoff zur Mildred-Scheel-Straße alarmiert worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Nachmittag dem GA.