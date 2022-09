Interview mit Rheinhotel Dreesen-Inhaber : „Ich denke, das bringt uns in die Kategorie der 100 bekanntesten Hotels im Land“

Fritz Dreesen am Empfangsbereich seines Hotels in Rüngsdorf. Foto: Maximilian Mühlens

Interview Rüngsdorf Am Montag zeigt das Erste den TV-Zweiteiler „Das Weiße Haus am Rhein“. Im Mittelpunkt steht das renommierte Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg. Warum Inhaber Fritz Dreesen gespannt auf die TV-Premiere ist, erzählt er im Interview.