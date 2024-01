Proklamation in der Godesburg Riesige Geburtstagsparty für Kindergodesia Isabel

„Mit fünf Jahren habe ich angefangen zu tanzen“, erzählt die Nachwuchstollität. „Ich erinnere mich, wie ich manchmal vor dem Auto von der Godesia gestanden habe und mir gewünscht habe: ‚Da will ich auch mal rein‘.“ Auf der Bühne beweist sie, dass sie genau das geschafft hat. „Ich hoffe, dass meine Freude auch in eure Herzen dringt“, sagt sie dem närrischen Volk in ihrer in Versform vorgetragenen Antrittsrede und kündigt an, unter dem Motto „Jodesberger, die sin jeck und han et Hätz om räächte Fleck“ zu regieren.