Neue Pächter in Bad Godesberg Rossi al Fiume nach Umbau wieder geöffnet

Evangelista ist selber gebürtige Italienerin, ebenso wie ihr Partner, Lovepreet Singh, der indische Wurzeln hat. Er hat mit dem Wechsel die Küche des Restaurants übernommen, denn auch der Koch ist ebenso wie der frühere Pächter nicht mehr da. Auf die Speisekarte wirkt sich das jedoch kaum aus, die beliebten italienischen Klassiker findet man weiterhin. Doch Evangelista und Singh haben der Speisekarte eine persönliche Note gegeben: „Ich komme aus den Abruzzen und habe ein paar typische Gerichte für diese Region auf die Speisekarte gesetzt“, so Evangelista. So finden die Gäste beispielsweise einige Gerichte mit Trüffeln. „Auch bei den Weinen habe ich einen Fokus auf die Abruzzen gelegt“, so die neue Pächterin weiter.