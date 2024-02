Echte Handwerkskunst aus Rüngsdorf 111 Jahre Sticken für den Karneval

Wer seinen Fuß über die Schwelle der kleinen Stickerei in der Rüngsdorfer Straße setzt, hat in jedem Fall Jeckes im Sinn. Familie Karbach produziert und bestickt nämlich hier in vierter Generation Karnevalsmützen aller Couleur. Diese Spezialisierung ist so selten, dass die Kundschaft teilweise aus Frankreich oder Belgien anreist. Besondere Elemente werden heute wie vor hundert Jahren – oft mit historischen – Kurbelstickmaschinen gefertigt.