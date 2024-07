Schwimmbad in Bad Godesberg Auf sexuellen Übergriff folgt Schlägerei im Rüngsi

Bad Godesberg · Am Samstagnachmittag ist es am Rüngsdorfer Schwimmbad zu einem Übergriff gekommen. Ein junger Mann steht im Verdacht, einer 15-Jährigen an den Po gefasst zu haben.

23.07.2024 , 16:50 Uhr

Im Rüngsdorfer Schwimmbad hat es eine Auseinandersetzung gegeben. Foto: David Bongartz

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg