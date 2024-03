Kritik nach Demo Videokameras am russischen Konsulat sollen öffentlichen Raum aufnehmen

Im Nachgang zu den Mahnwachen und Protestaktionen vor dem russischen Generalkonsulat in Schweinheim gibt es weitere Kritik von Demonstranten. Sie hatten sich anlässlich des Todes des bekannten russischen oppositionellen Alexej Nawalny und des zweiten Jahrestages des Überfalls auf die Ukraine in vor dem Konsulat versammelt. So auch der Meckenheimer Stefan Pohl, der am 24. Februar mit seinem Verein „Meckenheim hilft“ dort eine weitere Mahnwache mit einem zerschossenen Auto aus dem ukrainischen Irpin abgehalten hatte. Pohl fühlte sich dabei von Sicherheitskamera auf dem Gelände des russischen Generalkonsulates überwacht und „regelrecht verfolgt“.