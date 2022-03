Einsatz in Bad Godesberg : Verdächtiger Brief im russischen Konsulat gefunden

Am Generalkonsulat in Bad Godesberg ist ein verdächtiges Päckchen gefunden worden. Foto: Maximilian Mühlens

Update Bad Godesberg Am russischen Konsulat in Bad Godesberg ist am Freitagmittag ein Brief mit einer unbekannten Substanz entdeckt worden. Die Feuerwehr untersucht den Fund nun. Die Waldstraße ist gesperrt worden.



Polizei und Feuerwehr sind am Freitagmittag zum russischen Konsulat in Bad Godesberg-Schweinheim ausgerückt. Dort war ein Brief mit einer unbekannten Substanz gefunden worden, teilte Polizeisprecher Frank Piontek mit. Dieser wurde dann nach draußen gebracht und von der ABC-Einheit der Bonner Berufsfeuerwehr gesichert. Eine analytische Taskforce der Kölner Feuerwehr soll nun den Brief untersuchen und die Substanz analysieren.

Die Waldstraße ist aufgrund des Einsatzes gesperrt worden. Rettungswagen können daher das Waldkrankenhaus nicht über den regulären Weg erreichen. Der Zugang für Rettungswagen und Patienten ist jedoch über die Vennerstraße durch den Wald weiterhin möglich, teilt das Krankenhaus mit. Der Einsatz der Feuerwehr soll noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)