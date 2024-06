Sommerfest beim Salon 53117 Godesberg verliert ambitioniertes Kunstprojekt

Der Salon 53117 will noch einmal zeigen, was in ihm steckt: beim Familienfest an diesem Samstag ab 15 Uhr am Fronhof. Danach ist Schluss. Endgültig. Das ambitionierte Kunst- und Begegnungsprojekt ist zu Ende. Projektleiterin Fiona Sprack sowie ihre Kollegen Nikolas Gäb und Christian Cramer sind darüber schon ein wenig traurig, obwohl von Anfang an feststand, dass es für zwei Jahre Geld gab. Und vielen Besuchern geht es wohl ebenso.