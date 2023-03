Salon 53177 der Bundeskunsthalle Neues Kreativ-Zentrum inmitten der Bad Godesberger City

Bad Godesberg · Die Bundeskunsthalle hat am Fronhof in Bad Godesberg den „Salon 53177“ eröffnet. In dem ehemaligen Ladenlokal soll bis zum Sommer 2024 ein Ort der Begegnung, des Austausches und der Kreativität entstehen. Die Bad Godesberger können das Programm selbst bestimmen.

28.03.2023, 15:00 Uhr

Die Möbel im Salon 53177 bestehen größtenteils aus recycelten Materialien. Foto: Maximilian Mühlens

Von Maximilian Mühlens

Grobspanplatten soweit das Auge reicht. Blaue Säulen, blaue Wände und unzählige Sitzmöglichkeiten, die sich entlang der Schaufensterfläche erstrecken. Dazu höhenverstellbare, runde Tische sowie diverse andere Tische und Stühle, die nach belieben in dem Ladenlokal verteilt werden können. Große, orangefarbene Regale komplettieren das Erscheinungsbild. Im Bad Godesberger Stadtbild sticht die Innenarchitektur des „Salon 53177“ im Fronhof 1 ganz besonders heraus. Vor allem ist es nachhaltig, denn die Regale wurden beispielsweise aus Elementen gebaut, die einmal in einer Ausstellung der Bundeskunsthalle zu sehen waren. Die verbauten Lampen stammen aus den 1990er Jahren, die Leuchtelemente entsprechen den neuesten Standards. Dass der Salon zum Teil aus recycelten Materialen besteht, ist allerdings – ohne es zu wissen – nicht ersichtlich.