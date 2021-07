Bad Godesberg : Sammlung für Flut-Betroffene

Bad Godesberg Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergartennetzwerks sind ebenfalls von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Wie das Netzwerk des Kirchengemeindeverbands Bad Godesberg und der Bürgerstiftung Rheinviertel mitteilt, sei die die wirtschaftliche Existenz der Mitarbeiter „akut bedroht“.

Neben der Unterstützung bei der Wohnungssuche und Freistellung der betroffenen Mitarbeitenden vom Dienst ruft das Kindergartennetzwerk zu einer Spendensammlung auf. „Die Spenden sollen nach Bedarfslage direkt und unkompliziert den Betroffenen zukommen. So kann die Hilfe dort wirken, wo sie so dringend benötigt wird”, so Sonja Velten, Leitung Kindergartenetzwerk Bad Godesberg. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich direkt an die Bürgerstiftung Rheinviertel wenden, entweder per E-Mail an kontakt@buergerstiftung-rheinviertel.de oder telefonisch unter 0228 / 368 34 222.