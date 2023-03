Servatiusschule in Bad Godesberg Sanierung der Mensa dauert länger wegen Wasserschaden

Als „hochproblematisch“, benennt Schulleiterin Cordula Simon-Schlicht die Situation an der Servatiusschule in Friesdorf. Weil die schuleigene Mensa derzeit saniert wird, sollen sich die OGS-Abläufe am Nachmittag verkompliziert haben. „Es ist jetzt viel aufwendiger, den Kindern noch gleiche Essenszeiten anzubieten. Das gesamte Thema nimmt viel mehr Zeit in Anspruch“, sagt Simon-Schicht. Die Kinder weichen auf einen Ersatz-Container auf dem Parkplatz am Friesdorfer Freibad aus. Den rund 200 Meter langen Fußweg dürfen die Kinder nur zusammen mit einer Aufsichtsperson gehen. „Da die Ersatzmensa sehr klein ist, essen die Schülerinnen und Schüler dort in Schichten“, sagt Simon-Schlicht. Lehrer, Erzieher und Eltern wünschen sich deshalb, dass das Problem schnellstmöglich gelöst wird. „Dass wir hier wieder die Essensmöglichkeit in die Schule bekommen.“