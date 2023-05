Freibad Friesdorf Sanierung des Friesi soll bis Anfang Juli abgeschlossen sein

Während am kommenden Samstag bereits das Ennertbad und das Hardtbergbad ihre Tore öffnen, das Römerbad am 1. Juni und das Rüngsdorfer Panoramabad am 3. Juni, müssen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer, die das Friesdorfer Freibad vorziehen, noch etwas gedulden. Erst Anfang Juli sollen sich nach mehr als einem Jahr Schließung die beiden Gittertüren am Eingang des Friesi öffnen – so lautet zumindest der Plan der Stadtverwaltung.