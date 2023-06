Ermittlerin bei ZDF-„Soko Potsdam“ Schauspielerin Agnes Decker würde gern wieder zurück nach Bonn ziehen

„Ich verbinde die Offenheit in der Kommunikation mit der Region, was etwas Besonderes und total Schönes ist – auch wenn das so klischeehaft klingt. Nun muss man natürlich sagen, dass ich an die „Tonart“ – so nenne ich die Sprachmelodie, die von Region zu Region variiert und von der ich glaube, dass es vor allem dieser Unterschied ist, der Humor macht oder zu Missverständnissen führen kann – von hier gewöhnt bin, denn die hat mein Ohr am längsten gehört“, so die Schauspielerin. Gern erinnere sie sich an ihre Kindheit zurück, die vielen Fahrradtouren in der Rheinaue, die Fährfahrten rüber auf die Schäl Sick und die „endlos erscheinenden Nachmittage“ am Godesberger Bach oder am Bach in Wachtberg-Pech. Sie spiele immer wieder mit dem Gedanken zurückzuziehen, so wie es viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem Abijahrgang gemacht haben.