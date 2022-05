Kirmes in Friesdorf : Schausteller haben eine kleine Überraschung für die Besucher

Neben dem Autoscooter lockt der Oktopus auf der Friesdorfer Kirmes die Jugendlichen und Erwachsenen. Foto: Stefan Knopp

Friesdorf Die Friesdorfer Kirmes gibt es seit mehr als 100 Jahren. Und nach zwei Jahren Corona-Pause lief es an diesem Wochenende wieder gut für die Schausteller. Die haben daher auch gleich ein Überraschung zu verkünden.



Von Stefan Knopp

Auf eine Kirmes geht man ja auch, um mal etwas Neues zu erleben. Karussell fahren fand Josefine super, aber das kannte die Fünfjährige schon. Aber Zuckerwatte! Das kannte sie noch nicht, und sie bearbeitete ihre Eltern so lange, bis sie eine Portion haben durfte. Die erste Zuckerwatte in ihrem Leben hinterließ viele rosa Spuren in ihrem Gesicht, machte das Mädchen aber auch glücklich.

Ihr Vater Johannes Walter kennt die Kirmes als gebürtiger Friesdorfer noch selber aus seiner Kindheit. Sie sei heute etwas kleiner, aber für den Nachwuchs groß genug. „Es ist ganz nett, dass ich das auch meinen eigenen Kindern zeigen kann.“ Die Friesdorfer sind froh, dass sie noch ein Ereignis haben, bei dem sie oder ihre Kinder solche Erfahrungen machen können. Und weil ihnen das in den letzten beiden Jahren verwehrt war, herrschte allseits der Eindruck vor, dass die Kirmes gut angenommen wurde, sowohl beim Ortsausschuss, der sie veranstaltete, als auch bei Karl-Heinz Kipp Junior, der mit seinem Vater und seiner Familie mehrere Fahrgeschäfte und Buden stellte.

Kirmes gibt es seit mehr als 100 Jahren

In Friesdorf wird die letzte große Stadtteilkirmes im Stadtbezirk Bad Godesberg veranstaltet, und sie hat eine richtig lange, mehr als 100-jährige Tradition, die dazu beiträgt, dass die Schausteller immer wieder gerne kommen. Am Freitag ging die diesjährige Ausgabe los, zum Fassanstich mit Bürgermeister Christoph Jansen (CDU) und seinem zweiten Stellvertreter Gabriel Kunze (SPD) war es richtig voll und trotz der bevorstehenden Landtagswahl erfreulich einmütig .

Später am Abend gab es das Höhenfeuerwerk, aber danach war der Rummel noch lange nicht vorbei: Am Freitag und Samstag durften die Friesdorfer bis 2 Uhr nachts feiern, ab 22 Uhr mit reduzierter Musiklautstärke. „Die Stadt Bonn ist uns in diesem Jahr sehr entgegen gekommen“, lobte der Ortsausschussvorsitzende Ralf Hünten. Auf die Anwohner ist ohnehin immer Verlass, es gab ihm zufolge keine Beschwerden. Als Dankeschön wurde am Samstag auch das Nachbarschaftscafé im Festzelt veranstaltet, das am Sonntag als Wahlkabine diente.

Man hatte schon beim Adventsmarkt auf dem Parkplatz beim Friesi gemerkt, dass die Leute wieder raus wollten. Damals gab es Absperrungen, Impfstatuskontrollen und Hygienebestimmungen, jetzt war alles frei zugänglich, Maskenträger sah man selten beim Autoscooter, dem Karussell und dem Oktopus oder an den Buden. Ein wenig ärgerlich für Kinderwagen und Rollatoren war, dass der Schotterboden zwischen den Attraktionen. Die Stadt fülle zwar die Löcher auf, sagte Hünten, aber die Staubentwicklung und die großen Steine seien schon störend.