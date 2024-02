Nach dem Hochwasser am Bonner Rhein Schilderpfosten steht bedenklich schief

Die Verwaltung nimmt diesen Hinweis ernst und will sich den Pfahl schnellstens anschauen und ihn begutachten, so Lea Hoffmann vom Presseamt der Stadt. Man vermute, dass an dem Pfosten ein Hinweisschild für den Rheinverkehr befestigt war. Zuständig sei am Ende das Wasser- und Schifffahrtsamt. Man werde nun vor Ort entscheiden, was zu tun ist.