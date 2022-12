Auszug aus feuchter Wohnung : Familie aus Bad Godesberg findet eine neue Bleibe

Die feuchte Küchendecke in der ehemaligen Wohnung von Familie J. Foto: Alexander Barth

Alt-Bad Godesberg Eine dreiköpfige Familie, die über Jahre in der Friesdorfer Straße in einer von Wasserschäden und Schimmel betroffenen Wohnung lebte, hat mit Unterstützung eine neue Bleibe in Pennenfeld gefunden. Wie das geglückt ist.