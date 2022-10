Diskussionsabend an St. Marien in Bad Godesberg : Schlagabtausch über queere Sexualität

Diskussionsabend an St. Marien in Bad Godesberg

Bad Godesberg Pro und Contra Synodaler Weg: Die Sexualethik der katholischen Kirche stand im Mittelpunkt eines gut besuchten kontroversen Diskussionsabends an St. Marien.

Pfarrer Gianluca Carlin hatte an diesem spannenden Abend als Einlader der Gesprächsreihe „Quo vadis Ecclesia“ die Latte hochgelegt: Zur Zukunft der katholischen Kirche wolle man beim zweiten Termin des Forums Bad Godesberg auch bei kontroversen Positionen zuerst einmal zuhören, den anderen zu verstehen versuchen und dann in den Disput kommen. Thema sollte vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte des von Bischöfen und Laien getragenen Formats Synodaler Weg dessen Forenthema Nummer vier, „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“, sein.