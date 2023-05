Bauvorhaben in Mehlem Aufgebrachte Stimmung bei Veranstaltung zum Projekt „Schlosshöfe“

Die Veranstaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan „Schloßallee“ in Mehlem hatte in der Stadthalle noch nicht einmal angefangen, da war bei den ersten Gästen der Unmut schon groß. Bis auf zwei Stehtische und fünf Tafeln, an denen Pläne und Informationen hingen, waren in dem Parksaal keine Möbel zu finden – vor allem Sitzmöbel. „Die wollen uns doch hier nicht stundenlang stehenlassen?“, hörte man ebenso, wie „So kann man die Bürger auch abschrecken“. Schließlich sollte die Veranstaltung bis 19 Uhr gehen.