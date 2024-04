Spannende Artenvielfalt in Friesdorf Schnecken schießen Liebespfeile, Spinnen überreichen Geschenke

Nach der Mitgliederversammlung des Vereins für Heimatpflege und Heimatgeschichte (VHH) Bad Godesberg gab Böhme, Vizepräsident der Alexander-Koenig-Gesellschaft und ehemaliger stellvertretender Direktor des Museums, einen Überblick über die Artenvielfalt am Sangersberg in Friesdorf. Seit 1986 dokumentiert er in seinem Garten, wer dort Beute sucht, sich tarnt und täuscht, Nachwuchs auf die Welt bringt oder den Luftraum schneidet. Zoologe Böhme, bekannt für unterhaltsame Lesungen und Vorträge, lenkte den Blick auf die Besonderheiten der Tiere, auf ihre Anpassung an die Umwelt und auf ihre Überlebensstrategien. Und sei es nur, um den Liebesakt mit einem Weibchen zu überstehen.