Umgestaltung der Godesberger City : Schon vor 34 Jahren gab es Ideen für den Theaterplatz

Bad Godesberg Schon 1987 gab es Pläne, den Godesberger Theaterplatz neu zu gestalten. Damals scheiterte es vor allem am Widerstand der Geschäftsleute. Eine virtuelle Ausstellung, die im Trinkpavillon entsteht, soll die alten Ideen in die aktuelle Debatte mit einbeziehen.

Aber der ehemalige Bad Godesberger Bezirksvorsteher Norbert Hauser, der von 1979 bis 1994 im Amt war, erinnerte sich im vergangenen Jahr angesichts des zu erarbeitenden „Masterplan Innenstadt“ an die in den 1980er Jahren vorgelegten Pläne.

Ausstellung wird im Trinkpavillon digitalisiert

Es gibt auch schon Ideen, die Ausstellung mit den teilweise sogar handkolorierten Plänen auch an anderer Stelle, wie beispielsweise in den Räumen der Volkshochschule zu zeigen. „In der Volkshochschule auf den City-Terrassen haben wir auch 1987 der Bürgerschaft die Pläne präsentiert“, erinnert sich Norbert Hauser.

„Die Ideen und Pläne sind von so hoher Qualität, dass ich die Idee, sie der Öffentlichkeit in einer Ausstellung im Trinkpavillon wieder zugänglich zu machen, gerne aufgegriffen habe“, sagt Bezirksbürgermeister Jansen. Die Architektenentwürfe von 1987 könnten mit ihrer Bestandsaufnahme und den Entwürfen samt Modellen wertvolle Hilfestellungen für die neuen Architekten und für den Dialog mit den Bürgern liefern. Da Corona aktuell noch keine Ausstellungsbesuche auf engem Raum zulässt, nutzte der Verein seine Zusammenarbeit mit Karl Hergarten (design-communication-concepts), um einen großen Teil der aushängenden Pläne digital zu bearbeiten.

Interviews mit den Architekten von damals geplant

Für das 3D-Format sorgt die Firma BD Media UG Bonn, die auch schon andere Bad Godesberger Gebäude im 3D-Format aufgenommen hat. Aktuell sind die Ausstellungswände so gestellt, wie die Gebäude am Theaterplatz im Original seit Jahrzehnten angeordnet sind.

Nun plant Hauser Interviews mit den Architekten von damals, die in die Präsentation eingebaut werden sollen. Für die Ausstellungsmacher ist die zielgerichtete Ausschreibung bei der europaweiten Ausschreibung, Planer mit Ortsbindung zu finden, um mit den Bürgern die natürliche und gebaute Umwelt so zu entwickeln, dass daraus Baukultur wird. Fertig sein soll das Ausstellungsprojekt in Kürze; es soll dann in der Woche nach Ostern unter www.bad-godesberg-portal.de im Internet zu sehen sein. Die Macher wollen es ständig mit Kommentierungen erweitern. Und wenn Corona dies zulässt, dann natürlich auch live zeigen.