Wilderei im Kottenforst Schon wieder ein Reh auf dem Heiderhof totgebissen

Der vorletzte Riss liegt laut Oebel erst kurze Zeit zurück: Am 9. Februar sei am Kirchberg in Lannesdorf ein Kitz gerissen worden. „Die Wohnungsgrenze war nur rund zehn Meter entfernt“, so der Jäger. Ende November 2023 war es in Müllers benachbartem Pachtareal auf den Weg zum Philosophenring/Hegelstraße zu einem höchst blutigen Vorfall gekommen: Auf dem Weg Am Kirchberg hatte eine Fußgängerin zwei Rehe, eine Ricke mit durchgebissenem Genick sowie ihr Bockkitz mit durchgebissenem Rückgrat gefunden (der GA berichtete). „An den Bissspuren war definitiv erkennbar, dass es sich um einen frei laufenden Hund gehandelt haben muss.“ In diesen Zeitraum fällt noch ein vergleichbares Geschehen: Am Haupteingang des Friedhofes am Breiten Weg fand Jäger Oebel eine hochträchtige Ricke, die ganz offensichtlich zuvor gehetzt und wohl in Panik gegen die schwere Eisentür des Friedhofes gelaufen war. „Dort ist die Ricke, die auch Rissspuren hatte, an einem Genickbruch verendet.“