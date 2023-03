Nicolaus-Cusanus-Gymnasium : Schüler aus Bad Godesberg nimmt an Philosophie Olympiade teil

Jesko Veneema, Schüler vom Nicolaus-Cusanus-Gymnasium, liest wie so häufig in einem Buch. Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg Jesko Veneema, Schüler am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bad Godesberg, liest gerne in Büchern von Nietzsche, Schopenhauer und Freud. Im Mai nimmt der 18-Jährige an der Internationalen Philosophie Olympiade in Griechenland teil.



„Darf man Menschen zu ihrem Glück zwingen?“ – diese Frage stellt sich wahrscheinlich so mancher unwillig Lernende im Laufe eines Schulmorgens. Jesko Veneema, Schüler der elften Klasse am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (NCG) in Bad Godesberg, hat sich ebenfalls mit dieser Frage beschäftigt. Allerdings philosophisch und das erfolgreich. Veneema wird im Mai als einer von zwei deutschen Vertretern bei der Internationalen Philosophie Olympiade (IPO) in Griechenland antreten. Mehr als 45 Länder entsenden dann ihre jungen Denkerinnen und Denker nach Olympia, wo auch einst die Olympischen Spiele der Antike ausgetragen wurden. Die Disziplin, in der sich die Schüler beweisen müssen: das kritische und weltoffene Denken mit Blick auf die Probleme der Welt.

Schon früh interessierte sich Veneema für philosophische Literatur. So sehr, dass er bereits ein Schülerstudium im Fach Philosophie an der Uni Bonn absolvierte. Nicht selten sieht man den 18-Jährigen in den Pausen mit Büchern im Schul-Foyer sitzen. Texte, die für seine Mitschüler im Philosophieunterricht oft schwer zu verstehen sind, arbeitet Jesko durch. Deswegen entschied sich Philosophie-Lehrerin Caroline Hanf dazu, ihren Schüler Raum für ein besonderes Projekt zu geben: Mit zwei ebenfalls belesenen Mitschülern gestaltet er eigenständig eine Webseite zum Thema „Tod in der Ethik“. Seit dem Sommer findet auf Jeskos Anregen zudem wöchentlich die „Philosophie-AG“ statt, wo er mit Mitschülern über Nietzsche, Schopenhauer und Freud disputiert. „Das NCG ist zum Glück auch immer offen für Initiativen“, zeigt sich Jesko dankbar für die Möglichkeit zum Austausch.

Kürzlich traf er 26 Gleichgesinnte beim Bundesentscheid in Münster. Sie hatten sich am Jahresanfang in der ersten Runde des Wettbewerbs Philosophischer Essay durchgesetzt. Jesko schrieb unter Aufsicht zwei weitere Essays – einen auf Deutsch, einen auf Englisch – und erreichte den zweiten Platz und somit die Qualifikation für die Internationale Philosophie Olympiade. Bei dem im Mai stattfindenden Wettbewerb werden die Teilnehmer erneut Texte zu einem Zitat aus einem philosophischen Text schreiben, dann allerdings ausschließlich auf Englisch oder Französisch. Die Bewertung erfolgt nach Kriterien wie Relevanz und Originalität. Was geschrieben wird, steht jedem Teilnehmer frei, sagt Veneema. „Dadurch werden wir zum Selberdenken angeregt. Das ist eine ganz feine Sache“, meint der Schüler.