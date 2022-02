Schüler führen „Via Roma“ im Aloisiuskolleg auf : Auf dem Weg zu sich selbst

Bad Godesberg Vor einigen Jahren wäre der Inhalt des Stücks noch undenkbar gewesen – und auch heute noch trauen sich die Jugendlichen vom Aloisiuskolleg etwas, wenn sie „Via Roma“ auf die Bühne bringen.

Neun Jugendliche bringen am Aloisiuskolleg in Bad Godesberg ein aktuell brennendes Thema auf die Bühne. Das Stück „Via Roma – Auf dem Weg zu sich selbst“ führt die Protagonisten zur eigenen, auch zur geschlechterspezifischen Identität. Die Arbeit an Theaterstücken schafft laut dem Leiter der AG, Zeynel Öngören, nicht nur Kulturgenuss für die Zuschauer. „Die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen profitiert ungemein von der Aufgabe, selbst ein Theaterstück zu spielen und zu gestalten“, so Öngören.