Intitiative am Friedrich-List-Berufskolleg Schüler helfen Schülern

Ärger im Freundeskreis, Probleme in der Schule: In allen Lebensbereichen tauchen Sorgen, Konflikte und Nöte auf, die Heranwachsende schnell aus der Bahn werfen können. Oftmals hilft jedoch ein vertrautes Gespräch, um eine andere Perspektive auf die jeweilige Situation zu bekommen. Dabei ist für viele der Austausch mit Gleichaltrigen einfacher als eine Unterhaltung mit einem Erwachsenen. Am Friedrich-List-Berufskolleg (FLB) in Bad Godesberg haben jetzt Schüler eine Gruppe gegründet, die anderen genau das bieten will: ein Gespräch auf Augenhöhe. Das Projekt trägt den Namen „Schüler helfen Schülern“.