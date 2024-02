Was hinter "Stuff the Bus" steckt Schülerinnen starten Spendenaktion für die Bonner Tafel

Als die Formalitäten abgeklärt waren, starteten die beiden Mädchen mit der Werbung für ihr Projekt. Über die sozialen Netzwerke machten sie auf ihre Aktion aufmerksam und schickten zusätzlich E-Mails an die Eltern heraus. Gleichzeitig machten sie verschiedene Supermärkte sowie Discounter im Ort auf ihre Aktion aufmerksam. „Wir haben durchweg positive Resonanz bekommen“, freuen sich die Mädchen. Und es blieb nicht nur bei Zuspruch. „Sie haben uns Tüten zur Verfügung gestellt, die wir nun in der Schule verteilen können. So machen wir es unseren Mitschülern einfach. Sie können die Taschen zu Hause in aller Ruhe gemeinsam mit ihren Familien füllen und dann in die Schule bringen.“