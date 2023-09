Neue Wege in der Tradition Wie eine Godesberger Schützenbruderschaft junge Menschen anwirbt

Erste Erfolge der Jugendarbeit konnte die Sankt Hubertusschützenbruderschaft in diesem Jahr verzeichnen. Erstmals seit vielen Jahren meldete der Verein wieder eine Jugendmannschaft im Ligabetrieb des Bezirksverbandes an. Bei den Meisterschaften wurden bereits mehrere Kreismeistertitel sowie Teilnahmen an Bezirks- und Landesverbandsmeisterschaften eingeheimst. Dies soll aber nur ein Anfang sein. Daher wirbt der Verein um noch mehr Nachwuchs. Wollen Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 21 Jahren die Faszination des Schießsports kennenlernen, dann können sie laut Verein zu einem Schnuppertraining vorbeikommen. Die Ausrüstung mit den entsprechenden Sportgeräten und Schießkleidung wird von der Bruderschaft gestellt, sodass zunächst einmal keine Kosten auf die jungen Schützen zukommen.