Servatiusschule in Friesdorf Schulchor freut sich über neues E-Piano

„Komm sei dabei, wenn wir zur Schule gehen“, schallt es durch den Musikraum in der Servatiusschule in Friesdorf. 64 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und zehn Jahren testen zusammen mit Chorleiterin Doris Behr ein neues E-Piano. Das Musikinstrument hat die Schule vom gemeinnützige Verein „Bürger für Beethoven“ geschenkt bekommen. Die Mitglieder fördern die musikalische Bildung und hatten die Grundschulen in Bonn dazu aufgerufen, sich mit einem Projekt zu bewerben.