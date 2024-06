Kinder und Jugendliche häufig Opfer Schule warnt vor sexuellen Übergriffen in Bonner Freibädern

Wer an die Open-Air-Badesaison denkt, der denkt vermutlich an Sonne und Sommer, an Wasser und Sprungtürme, an Rutschen und Liegewiesen. Weniger kommen dem einen oder anderen Begriffe wie „sexuelle Belästigung“ oder „grenzverletzendes Verhalten“ in den Sinn, wenn es um das Badevergnügen geht. Dennoch scheinen solche Situationen immer wieder aufzutreten. Einige Jugendliche hält das offenbar davon ab, ins Freibad zu gehen. Die Otto-Kühne-Schule hat darauf reagiert und in einer E-Mail an die Eltern auf das Thema aufmerksam gemacht.