Gertrud-Bäumer-Realschule in Bad Godesberg Schulleiterin findet Realschulen sind „überschaubare Systeme“

Seit 2007 arbeitet Daniela Römmler an der städtischen Gertrud-Bäumer-Realschule, 2011 nahm sie die Geschicke an der Zeppelinstraße in der Hand. Seither musste unter anderem der Wechsel zur Koedukation – also die Aufnahme von Jungen an dem ursprünglichen Mädchengymnasium – geschafft und die Schließung der Carl-Schurz-Realschule aufgefangen werden. Und das in maroden Schulgebäuden. Mit Römmler sprach GA-Mitarbeiterin Ebba Hagenberg-Miliu.