Schulmediatorinnen in Plittersdorf „Bei uns gilt absolute Vertraulichkeit“

Generationsübergreifendes Projekt

Das generationenübergreifende Projekt Seniorpartner in School (SiS) wurde 2001 in Berlin gegründet, umfasst 13 Landesverbände mit mittlerweile 1000 Schulmediatoren an mehr als 300 Schulen an über 70 Standorten. Derzeit engagieren sich die Schulmediatoren an elf Schulen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. „Dafür suchen wir weitere Seniorpartner", appelliert Sieglinde Osang. Zuvor werden die Ehrenamtlichen für diese Arbeit gründlich geschult. Im April beginnt ein neuer Kurs. Nähere Informationen unter www.seniorpartnerinschool.de sowie per Mail an sieglinde.osang@sis-nrw.de.