Schulministerin Dorothee Feller in Bad Godesberg Warum die Elternarbeit an der Johannes-Rau-Schule schwierig ist

Da Eltern ein wichtiger und wesentlicher Teil von Schule seien, will die Ministerin nun überlegen, wie sie helfen kann, das Problem in Pennenfeld zu lösen. „Es gibt aber auch Grenzen. Schule kann nicht alles“, sagte sie und nahm auch das Elternhaus in die Pflicht. Den fehlenden Kontakt zu den Erziehungsberechtigten gebe es übrigens nicht an jeder Hauptschule des Landes, so Fellers Erfahrung nach ihren Besuchen. Die Anliegen aus Bad Godesberg sollen nun im neuen Jahr in ein Handlungskonzept einfließen.