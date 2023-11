Lange Wartezeiten vermeiden So bekommt man einen Schwerbehindertenausweis

Früher in Rente, besseren Kündigungsschutz sowie ermäßigte Eintrittspreise in Museen, Theater und Kinos: Mit einem Schwerbehindertenausweis gelten für Menschen mit Beeinträchtigungen besondere Schutz- und Sonderrechte. In NRW wird das Dokument von den jeweiligen Städten ausgestellt. Und das kann mitunter dauern. Seit mehr als sieben Monaten wartet die Godesberger Seniorin Irmhild Gilles auf eine Hochstufung ihres Behindertenausweises. Obwohl ihre Unterlagen nach Auskunft einer Sachbearbeiterin vollständig vorliegen, wurde der neue Ausweis bisher nicht ausgestellt. Als Gründe für die lange Verfahrensdauer nennt die Stadt Stellenvakanzen, ein erhöhtes Antrags- und Arbeitsaufkommen sowie die Digitalisierung im Bereich des Schwerbehindertenrechts.