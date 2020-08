Verstoß gegen Corona-Schutzverordnung : Schwimmbad der Bodelschwinghschule ist wegen mangelhafter Lüftung geschlossen

Werktags hat nur jeweils ein Bonner Hallenbad für die Bürger geöffnet

Die Verwaltung hat ein Konzept zur Nutzung der Hallenbäder ab Oktober erarbeitet, über das sie am Donnerstagabend den Sportausschuss informiert hat. Demnach ist die Zahl der Schwimmer, die sich gleichzeitig in den Hallen aufhalten dürfen, begrenzt. In der Beueler Bütt auf 60, in der Friesdorfer Traglufthalle auf 68 Personen, im Frankenbad auf 108 und im Hardtbergbad auf 60 Personen. Dennoch werden viele private Schwimmer keine Chance bekommen, ihre Bahnen zu ziehen. Von 6.30 bis 8 Uhr gibt es keine Probleme. Von 15 bis 21 Uhr aber ist an den Werktagen im Stadtgebiet jeweils lediglich ein Bad für die Öffentlichkeit geöffnet: dienstags das Friesi, mittwochs das Frankenbad, donnerstags das Hardtbergbad und freitags die Beueler Bütt. Samstags und sonntags sind alle Bäder von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr für die Bonner geöffnet. Die restlichen Zeiten werden an Vereine vergeben. Was für die einen positiv ist, stößt den anderen bitter auf.

So zum Beispiel den FFF, die sich per Mail an die Stadt gewandt haben. Man halte die Benachteiligung der Allgemeinheit im neuen Plan „nicht für gerechtfertigt und nicht für vertretbar“. Die Öffentlichkeit werde massiv zu Lasten von Schulen und Vereinen benachteiligt. „29,5 statt 63,5 Stunden, das ist mehr als eine Halbierung. Dagegen protestieren wir aufs Schärfste.“ Die Hallenbäder seien enorm wichtig, vor allem für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen. „Wenn dann auch noch – wie in Friesdorf durch den Ausfall der Bodelschwinghschule – ein adäquates Kursangebot entfällt, trifft es wieder einmal die Schwächsten der Gesellschaft.“ Daher solle die städtische Strategie dringend überdacht werden.