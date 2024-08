55 Einsatzkräfte, ein Hubschrauber Schwimmer im Rhein bei Bonn-Mehlem löst Einsatz aus

Kein Badeverbot

Im Rhein gibt es kein generelles Badeverbot. Die Stadt Bonn warnt mit Schildern am Ufer vor den Gefahren der Strömung. Auch die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn rät, nur in bewachten Badeseen und Freibädern zu schwimmen. Sie weist darauf hin, dass das Schwimmen und Baden auf allen Bundeswasserstraßen 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken, Wehren, Hafeneinfahrten und Anlegestellen verboten ist. Ebenso das Springen von Brücken, was mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro geahndet werde. Mit einer Anzeige oder einem Verwarnungsgeld muss auch rechnen, wer die Schifffahrt behindert.