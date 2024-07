Sechster Fall innerhalb weniger Wochen Wieder Brand unter der Godesburg

Im Gebäudekomplex der ehemaligen Grundschulen zwischen Friesdorfer Straße und Aennchenstraße hat es nach Auskunft des Bürgervereins „Wir unter der Godesburg“ am Mittwochabend zum sechsten Mal innerhalb weniger Wochen gebrannt. Vereinssprecher Ruwen Noltenhans teilt in einem Beschwerdeschreiben an die Stadt mit, die Anwohner des Viertels Godesberg-Nord machten sich „große und berechtigte Sorgen.“ Man fordere die Stadt als Eigentümerin „dringend auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen und die unzumutbare Gefährdungslage schnellstmöglich durch die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes zu entschärfen.“ Dem GA liegt das Schreiben vor.