Reitercorps der Karnevalsgesellschaft Fidele Burggrafen : Seit 25 Jahren im Sattel

Das Reitercorps der Karnevalsgesellschaft Fidele Burggrafen feiert sein 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum gab es für die Mitglieder ein Fastelovend-Survival-Tütchen.

Erster Kommandeur nach der offiziellen Gründung des Corps im Hotel Wiesenau in Wachtberg-Pech wurde Werner Enzinger. Im Reitstall der Wiesenau fanden die Burggrafen in den Anfangsjahren ihre erste Heimat. In der Karnevalssession 1997 wurde dann die erste Reiter-Quadrille dem karnevalistischen Volk präsentiert. An der kompletten Ausstattung für die Quadrille-Auftritte etwa beim Bad Godesberger Karnevalszug wurde dann in den folgenden zweieinhalb Jahrzehnten ständig weitergefeilt. Ein eigener Zugehörigkeitsorden, eine Reitercorps-Jacke, Poloshirt und Pulli, geflochtene Kamelle-Körbchen und Abschwitzdecken mit Vereinsemblem für die Pferde wurden kreiert, wie Retzlaff-Mohr erzählt. „Nur für kurze Zeit war unser zweiter Heimat- und Trainingsstall der Wilhelmshof auf dem Rodderberg, danach zogen wir in den Broichhof zu Rittmeister Dirk Schneider“ berichtet die begeisterte Freizeitreiterin. Dort war es dann Kommandeur Bernd Münz, der mit bis zu 20 Burggrafen eine große Reiterquadrille präsentierte.