Bedrohungslage in Bad Godesberg SEK im Einsatz: Frau bedrohte Mann mit Messer

Glücklicherweise unblutig ist am Samstagnachmittag eine Bedrohungslage in der Bad Godesberger Innenstadt zu Ende gegangen. Eine 23-jährige Frau hatte laut Polizei einen Mann kurzzeitig in ihre Gewalt gebracht und mit einem Messer am Hals bedroht. Einer SEK-Einheit gelang es schließlich, die Frau zu entwaffnen und festzunehmen.