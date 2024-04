Bedrohungslage in Bonn SEK im Einsatz: Innenstadt von Bad Godesberg abgesperrt

Großeinsatz der Polizei in der Bad Godesberg: Ausgehend vom Bahnhof über die Alte Bahnhofstraße hat die Polizei am Samstagnachmittag die Innenstadt von Bad Godesberg in Höhe des Servicezentrums der SWB für eineinhalb Stunden weiträumig abgesperrt. Dem Vernehmen nach soll ein Mann einen anderen Mann mit einem Messer bedroht haben. Auch ein SEK-Kommando aus Köln war zwischenzeitlich vor Ort im Einsatz. Weitere Details wollte die Polizei bisher nicht mitteilen.