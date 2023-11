Mehrzweckhalle in Friesdorf Stadt und Vereine bewerten den Zustand der Friesdorfer Servatiushalle

Die Servatiushalle ist aus dem Friesdorfer Leben nicht wegzudenken. Dort trainieren verschiedene Vereine, dort treiben Kita-Kinder und Grundschüler Sport, dort findet der große Kindersachenflohmarkt statt, dort kam in diesem Jahr die allseits beliebte Kirmes unter. Laut Stadt befindet sie sich in einem „ihrem Alter entsprechenden Zustand“. Dennoch ist das Gebäude mittlerweile in die Jahre gekommen. Was bedeutet, dass an der einen oder anderen Stelle Handlungsbedarf bestand und besteht.