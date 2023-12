Sexueller Missbrauch in Bad Godesberg Erzbistum Köln schweigt über mögliche weitere Meldungen zu Pfarrer V.

Bad Godesberg · Das Erzbistum Köln will nicht sagen, ob sich nach dem öffentlichen Aufruf in Bad Godesberg Betroffene oder Zeugen von sexuellem Missbrauch gemeldet haben. Stadtdechant Wolfgang Picken fordert mehr Informationen für die Verantwortlichen in betroffenen Gemeinden.

05.12.2023 , 18:00 Uhr

Pfarrer V. war lange an der Kirche St. Augustinus an der Weißenburgstraße tätig. Foto: Axel Vogel

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn

