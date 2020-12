Feuer in Bad Godesberg : Drei Schwerverletzte bei Brand auf Werksgelände in Lannesdorf

Drei Schwerverletzte bei Brand auf Werksgelände in Lannesdorf

Feuer in Bad Godesberg

Lannesdorf Ein schwer zugänglicher Brandherd stellte die Feuerwehr in Lannesdorf am Dienstag vor eine komplizierte Aufgabe. Zuvor wurden mehrere Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Seit etwa 9.30 Uhr hat die Feuerwehr am Dienstagmorgen auf dem Werksgelände von SGL Carbon in Bad Godesberg mit einem komplizierten Brand gekämpft. Nach außen nicht sichtbar, waren im Schornstein der Abluftreinigungsanlage Rückstände in Brand geraten.