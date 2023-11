Ein Stolperstein für die Familie Leser Sie retteten ihr nacktes Leben

Neues Gedenken

Am 17. November werden ab 9.30 Uhr für die sieben Lesers und ihren Schwager Lingemann zum Gedenken acht von den Godesberger Grünen gespendete Stolpersteine nahe der Villa Cahn am Von-Sandt-Ufer zwischen der Bushaltestelle „Bad Godesberg Rheinufer“ und dem Anleger der „Bonner Personen Schiffahrt“ verlegt. Auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat sich angesagt. „Das Klima des Antisemitismus in dieser heutigen Zeit macht mir wieder bewusst, wie wichtig es ist, an die Nazizeit zu erinnern“, erklärt Initiatorin Ute Hennig die Aktion. „Wir dürfen nicht vergessen. Wir tragen in Deutschland eine Verantwortung.“

Am 15. Und 17. November werden in Bonner Stadtteilen insgesamt 26 weitere Stolpersteine zum Gedenken an Verfolgte und Ermordete verlegt. In Godesberg noch für Hubert Stoßdorf, Frankengraben 40, und für Reichsminister a.D. Dr. Andreas Hermes, Uhlandstr. 16.